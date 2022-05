Obvestila Družina

CELJE, SV. JOŽEF Dom sv. Jožef Celje vabi: – na tečaj za zaročence od 3. do 4. junija v prostorih Doma. Vodijo: mag. Jure Levart, Marjan Jezernik, Vlado Bizant, Urška in Janez Dolinar ter Angelca in Jože Šuster; – na zborovski koncert iz cikla Večeri v atriju v nedeljo, 5. junija, ob 19. uri. Nastopajo: Ljubljanski madrigalisti pod vodstvom Klare Maljuga; – na srečanje z naslovom Pogovori o življ...

