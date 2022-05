Neodvisna komisija je Mestno občino Ptuj izbrala za prestižno nagrado »Slovenian Grand Security Award 2022« v kategoriji »Najbolj varno mesto« za leto 2021 in sicer v kategoriji mestnih občin. Neodvisna komisija izbira tiste najboljše in najbolj inovativne, ki s svojim zgledom in aktivnostmi na področju zagotavljanja varnosti v svojih sredinah predstavljajo primer dobrih praks in inovativnih rešit ...