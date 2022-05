Piše: Obrtna zbornica Slovenije Obrtniki in podjetniki, člani Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, so na današnji seji razpravljali o koalicijski pogodbi. Soglasni so bili, da si gospodarstvo po pravkar končani covid krizi in v času energetske krize ne more privoščiti nikakršnih dodatnih obremenitev. Obenem pa obrtniki in podjetniki od nove vlade pričakujejo več posluha za malo ...