Rasema (LPD) iskreno o svojih vnukih: 'Onadva sta moje vse' BibaLeze.si Rasemo Begulić, ki smo jo spoznali v šovu Ljubezen po domače, marsikdo pozna kot žensko brez dlake na jeziku, ki rada poskrbi za pestro dogajanje, a v resnici je veliko več kot to. Pred dnevi je Ljubljančanka praznovala 64. rojstni dan, kamor je povabila številne družinske člane, prijatelje in celo tiste, s katerimi je sodelovala in tekmovala v šovu, manjkala pa nista niti njena vnuka.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Danijel Bešič Loredan

Boris Pahor

Luka Mesec