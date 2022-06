Milijoni za oder velenjske Viste, ki pa se je ob močnih nalivih izkazal za neuporabnega. Kdo je kriv za novo blamažo? Večer Velenjčane je že drugič na Visti presenetilo slabo vreme. Od zadnjega obetajočega rock koncerta so plačniki vstopnic, opremljeni z dežniki, palerinami in dobro voljo, dobili le polovico koncerta. Je težave z odrom sploh mogoče odpraviti in kako ter kaj pravi velenjski župan Peter Dermol?

