S pomočjo občanov prijeli lažnega Telekomovega operaterja Primorske novice Koprski policisti so s pomočjo občanov pred dnevi prijeli 26-letnega Gorenjca, osumljenega tatvine. Z izgovorom, da je operater Telekoma, je v Olmu obiskoval starejše domačine in očitno iskal priložnosti, da bi komu kaj ukradel. Pri tatvini, ki se je zgodila pred dnevi, so ga domačini tudi fotografirali.

