V Avstriji v pretežni meri odpravili obvezno nošenje mask Demokracija Piše: C. R. V severni sosedi so zaradi vse manjšega števila okužb s covidom-19 sprostili obveznost nošenja mask. Z izjemo Dunaja jih tako od danes ni več treba nositi v trgovinah in javnem prometu. Tudi obveznega cepljenja proti covidu-19 v Avstriji čez poletje ne bo. Maske ostajajo obvezne le v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše. Od danes do 1. septembra maske niso več obvezne v

