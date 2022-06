Znani so sredozemski tekmeci Zormanove čete SiOL.net Slovenska rokometna reprezentanca je dobila tekmece naa prihajajočih sredozemskih igrah, ki bodo med 25. junijem in 5. julijem v alžirskem Oranu. V skupini A se bodo varovanci Uroša Zormana od 27. junija dalje merili s Tunizijo, Egiptom, Italijo in Srbijo, je sporočila Rokometna zveza Slovenije. V drugi skupini so Španija, Turčija, Severna Makedonija, Grčija in gostiteljica iger Alžirija.

