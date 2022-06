Bom dobil novo odločbo FURS? Radio Ognjišče Če ste tudi vi med tistimi lastniki gozdnih parcel, ki so v začetku maja s strani FURS prejeli odločbo o davčni osnovi od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2021, ki je vključevala tudi odmero pristojbine za gozdne ceste in je ta bila nerazumno visoka, lahko zdaj preverite, če boste v naslednjih dneh dobili novo, torej popravljeno odločbo. ...

