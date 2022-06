Pokol v Teksasu: vrata šole bi morala biti zaklenjena #video #foto SiOL.net 18-letni napadalec Salvador Ramos, ki je minuli teden v osnovni šoli Robb ubil 21 ljudi, je vstopil skozi vrata, ki bi morala biti zaklenjena, a niso bila, so sporočili s teksaške policije. Oboroženega morilca ob vstopu v šolo tudi ni preveril noben varnostnik. "Policija ni storila ničesar," so ogorčeni starši. Napadalca so policisti sicer ustrelili, a šele uro in pol po začetku strelskega napada.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Jernej Vrtovec

Boris Pahor

Anže Kopitar