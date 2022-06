V torek potrjenih manj okužb kot dan prej SiOL.net V torek so ob 573 PCR-testih in 3.389 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 327 okužb z novim koronavirusom. To je 53 okužb manj kot dan prej in 68 manj kot prejšnji torek.

Sorodno























Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Jernej Vrtovec

Boris Pahor

Anže Kopitar