Manfred Weber ob izvolitvi za predsednika EPP: To je naš dom, to je ljudska stranka Nova24TV Nemec Manfred Weber, vodja politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu, je bil v torek na kongresu v Rotterdamu s 447 od 515 oddanih glasov izvoljen za novega predsednika stranke. Alternativnih kandidatov ni bilo, na položaju pa bo nasledil Poljaka Donalda Tuska. Torkove volitve so nemškega poslanca v Evropskem parlamentu povzdignile na vodstveni položaj z dvojnim vodst ...

