S centra za obvešanje so sporočili, da je včeraj ob 5.26, na cesti v naselju Stare Slemene v občini Slovenske Konjice, osebno vozilo trčilo v prikolico traktorja. Gasilci PGD Slovenske Konjice so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila, odklopili akumulatorja, očistili cestišče ter nudili pomoč policiji in reševalcem NMP Slovenske Konjice. Poškodovanega so n ...