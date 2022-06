V središču Zagreba po poškodbi plinovoda izbruhnil požar 24ur.com V središču Zagreba je v torek zvečer izbruhnil požar, po tem, ko je delovni stroj med sanacijo počenega cevovoda prebil plinovod, so sporočili iz generalnega štaba civilne zaščite. V požaru so bili poškodovani štirje ljudje, trije lažje in en huje.

