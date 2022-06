Največji organizem na Zemlji: "To je samo ena rastlina!" SiOL.net Ob avstralski obali so znanstveniki odkrili največjo znano rastlino na zemlji, morsko travo oziroma Pozejdonov plevel, ki obsega okoli 200 kvadratnih kilometrov. Z genetskim testiranjem so raziskovalci ugotovili, da je ta ogromen podvodni travnik ob obali Zahodne Avstralije pravzaprav ena sama rastlina, ki se je razširila iz enega samega semena v zadnjih 4.500 letih.

