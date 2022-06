Šanghajska vlada je danes sprostila stroge ukrepe proti novemu koronavirusu, ki so jih pred dvema mesecema uvedli zaradi hitrega porasta okužb v mestu. V mestu so odpravili prepoved zapuščanja doma, podjetja pa so lahko odprla svoja vrata. Omejitve bodo sicer še vedno veljale za gibanje izven mesta, piše nemška tiskovna agencija dpa. Odpirajo se tudi šole Na območjih z nizkim tveganjem bo dovoljen ...