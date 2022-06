Benjamin Šeško: Sem kar ponosen na to, kam sem že prišel Lokalno.si V nogometno žogo se je zaljubil že kot otrok in svoj prvi klub našel v domačih Radečah. Od tam ga je pot peljala v trboveljski Rudar, pa nato nazaj v Radeče. Ko je nato kot deček igral za Krško, je dosegel slovenski rekord v številu golov v eni sezoni, po eni sezoni v Domžalah pa je poletel v svet. Podpisal je pogodbo z avstrijskim prvoligašem Red Bull Salzburg, kjer so mu odprli vrata v svet pro ...

