Začetek 18. Kina Otok, ki prinaša več kot sto filmov in bo pljusknil tudi čez meje Izole RTV Slovenija 18. filmski festival Kino Otok na ogled ponuja 112 filmov, od tega 41 celovečercev in 71 kratkometražcev. Festival se odvija v Izoli, a bo segel tudi v Slovensko kinoteko in Kinodvor v Ljubljani ter kinematografe v Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu.

Sorodno Oglasi