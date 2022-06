Najbogatejšega Zemljana ujeli z novim dekletom #foto SiOL.net Ustanovitelja podjetij Tesla in SpaceX Elona Muska so pred dnevi prvič opazili z novim dekletom, 23 let mlajšo avstralsko igralko Natasho Bassett. Ujeli so ju med kosilom v hotelu Cheval Blanc v Saint Tropezu v Franciji, kjer sobe stanejo več kot 1.300 dolarjev na noč.

Sorodno Oglasi