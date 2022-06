Napoved objave javnega razpisa pripravniških mest na področju vzgoje in izobraževanja 2022/23 Vlada RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo za šolsko leto 2022/23 po desetih letih ponovno razpisalo klasična pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem na področju vzgoje in izobraževanja. Razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh ministrstva predvidoma v petek, 3. junija 2022.

