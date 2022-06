Policisti ovadili dva moška zaradi nasilja nad svojima partnericama 24ur.com Ravenski policisti so v zadnjem tednu kazensko ovadili 45- in 40-letnika osumljena nasilja v družini. Oba sta fizično obračunavala s svojima izven zakonskima partnericama. Policisti so nasilnežema izrekli ukrep prepovedi približevanja. Preiskovalna sodnica pa jima je odredila pripor. Policija vse žrtve nasilja spodbuja, naj vsako obliko trpinčenja takoj prijavijo, kot tudi njihove sorodnike, prij...

