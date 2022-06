Družba Energija plus v večinsko last Holdinga Slovenske elektrarne RTV Slovenija Vodstvi družb Holding Slovenske elektrarne in Elektro Maribor sta sklenili pogodbo o prenosu poslovnega deleža v družbi Energija plus. S tem je HSE postal 51-odstotni lastnik družbe Energija plus. AVK je nakup odobril 18. maja.

