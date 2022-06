Piše: Ivan Šokić V soboto, 28. maja 2022 je na Stade de France v pariškem predmestju Saint-Denis potekal finale Lige prvakov v katerem sta se pomerila Liverpool in Real Madrid. Z 1:0 je zmagal Real Madrid, a pozornost javnosti so osrednji mediji obrnili na liverpoolske navijače, ki so jih obtožili vandalizma, spopadov s policijo in poskusov vstopa na stadion s ponarejenimi vstopnicami. Zdaj se kaž ...