Kolesar v Celju streljal v zrak in odpeljal RTV Slovenija Celjske policiste so v dopoldanskih urah obvestili, da je neznani kolesar na Kosovelovi ulici v Celju v zrak izstrelil nekaj nabojev in odpeljal s kraja. Prve ugotovitve kažejo, da moški ni streljal s pravim strelnim orožjem.

Sorodno





















































































































































































Oglasi Omenjeni Celje

MMC Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Franci Matoz

Luka Mesec

Marjan Šarec