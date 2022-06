Tržičan do največjega uspeha kariere: nogavice z avokadom za srečo v finalu SiOL.net 24-letni plezalec Anže Peharc je v nedeljo ob Velikem slanem jezeru v ZDA končno v praksi dokazal tisto, kar se je v teoriji nakazovalo že dlje časa. Ves vložen trud zadnjih let je pretvoril v srebrno, no, skoraj zlato medaljo na tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju. Za 24-letnega inženirja računalništva in informatike, pripadnika športne enote Slovenske vojske, ki trenira pod okriljem Anžeta Štremflja v ekipi FA Climb, je to največji uspeh kariere. O ozadju uspeha je spregovoril posebej za Sportal.

