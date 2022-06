Bolniki z rakom pozivajo: 'Ko opazite prvo spremembo, takoj poiščite pomoč' 24ur.com Vse večji javnozdravstveni problem so tudi rakava obolenja in njihovo zgodnje odkritje v ogromnem odstotku primerov pomeni mejo med življenjem in smrtjo. Več kot tretjino rakov je namreč možno preprečiti, druga tretjina pa je ob zgodnjem odkritju povsem ozdravljiva. Zato v Združenju organizacij bolnikov z rakom začenjajo kampanjo Brez izgovorov, s katero pozivajo: Ko opazite prvo spremembo, ne iš...

