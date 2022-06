Franci Matoz, odvetnik Janeza Janše, odstopil s funkcije neizvršnega direktorja DUTB Lokalec.si Franci Matoz je danes podal odstopno izjavo s funkcije neizvršnega direktorja in predsednika uprave Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), so sporočili iz DUTB. Svojemu nasledniku je zaželel “uspešen zaključek življenjske dobe družbe”. “Vodenje DUTB mi je bilo v izziv in zadovoljstvo. Verjamem, da smo v zadnjem letu naredili veliko dobrega za državo Slovenijo. Svojemu nasledniku želim kakovo ...

