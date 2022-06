Interpol: Orožje iz Ukrajine bo po vojni končalo v rokah kriminalcev Lokalec.si Veliko kosov orožja, ki jih države pošiljajo v Ukrajino, bo sčasoma končalo v rokah kriminalcev v Evropi in drugod, je danes v Parizu opozoril generalni sekretar Interpola Jürgen Stock. Države je pozval, naj koristijo podatkovne baze za sledenje orožju, ki so jim na voljo. “Dostopnost orožja med trenutnim konfliktom bo privedla do širjenja nezakonitega orožja v obdobju po konfliktu,” je dejal Stoc ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Marjan Šarec

Luka Mesec

Tanja Fajon