Danci o vstopu v obrambne strukture EU Dnevnik Na Danskem so v sredo glasovali o pridružitvi države skupni evropski varnostni in obrambni politiki. Pred tridesetimi leti je bilo to eno od področij, kjer si je Danska izborila izjemo v evropski integraciji, po ruskem napadu na Ukrajino pa je...

