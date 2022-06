Svojci pogrešajo 75-letno Ano Lokalec.si Svojci pogrešajo 75-letno Ano Ivano Oselli iz Ljubljane. Nazadnje so jo videli v torek na območju Viča. Ker je z doslej izvedenimi ukrepi niso našli, prosijo javnost za informacije. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, gre za osebo potrebno pomoči. Pogrešana je visoka okoli 165 centimetrov, srednje postave, ima sive krajše lase. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v svetlo rjave ...

