»Bil je svetilnik v zalivu« Primorski dnevnik Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je v torek zvečer v polni konferenčni dvorani Narodnega doma poslovil od Borisa Pahorja, pisatelja, ki se je zaradi svojih značajskih in vrednostnih kreposti znašel v slovenski kolektivni zavesti kot njeno moralno sidrišče, kot je dejal v svojem nagovoru. Žalne seje se je udeležilo veliko ljudi, med drugimi tudi tržaški prefekt in župan. Govornice in go ...

