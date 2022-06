Slovenci še drugič boljši od Bolgarov, Urnaut iz St. Peterburga na Japonsko RTV Slovenija Slovenski odbojkarji so na pripravljalni tekmi v Sofiji še drugič premagali gostitelje Bolgare. Potem ko so bili v torek boljši s 3:1, so jih dan pozneje porazili s 3:0 (21, 19, 22).

