Prebivalci Rezije, ki so bili zaradi zaprtja nekdanje pokrajinske ceste št. 42 - glavne in v bistvu edine prometne povezave z ostalim svetom - kar 10 dni odrezani od sveta, od danes lahko spet odpeljejo iz doline. Pristojne službe so namreč dokončno uredile začasno obvoznico po makadamski poti, ki so jo speljali po gruščevju ob reki Rezija. Vest je sinoči prebivalcem sporočila županja Anna Micelli ...