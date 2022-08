Goreči Kras je v teh dneh strahove priklical tudi iz podzemlja. Ni bilo namreč dovolj, da so zgoreli od suše ranjeni gozdovi, za dodatno dozo groze so poskrbeli gromki poki, pravzaprav prave eksplozije neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve svetovne vojne, ki so spremljale gasilce, gozdne policiste in prostovoljce civilne zaščite med njihovim neutrudnim delom. Kdor je gasil, je redno poročal o ...