Danes, 30. julija 2022, malo po 18. uri je v bližini naselja Zgornja Senarska v občini Sveta Trojica na nadvozu čez avtocesto zagorelo osebno vozilo. Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Sveta Trojica zavarovali kraj dogodka in požar na vozilu pogasili. Očistili so vozišče in nudili pomoč pri nalaganju poškodovanega vozila na t ...