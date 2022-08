V eni roki bo nosil Biblijo, v drugi pa kozarec viskija SiOL.net Nocoj si boste na Planetu lahko ob 21.40 ogledali akcijo Telesni čuvaj (Man on fire), v kateri bo v glavni vlogi blestel Denzel Washington, ob njem pa bosta nastopila tudi Dakota Fanning in Christopher Walken. Denzel je v enem izmed intervjujev spregovoril o svojem liku in pripravah na njegovo igranje, razkril pa tudi, kako se je ujel s svojima soigralcema.

Oglasi Omenjeni Facebook

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Benjamin Savšek

Franci Petek