Razočaranega Rožmana zmotil otročji odziv SiOL.net Odkar se je na trenerski stolček NK Domžale vrnil Simon Rožman, položaj športnega direktorja pa opravlja donedavni kapetan rumene družine Senijad Ibričić, Domžalčani še niso zmagali. Na treh tekmah so osvojili le dve točki, tako da so zasidrani pri dnu lestvice. Lahko pa bi bilo bistveno drugače, če bi zadržali prednost, ki so si jo priigrali proti Muri (3:1) in Taboru (1:0). A je niso …

