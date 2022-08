Novomeščan Sašo Đukić včasih nastopi kot Sašo, včasih pa kot mama Manka, a ne glede na to, v kakšni vlogi je z mikrofonom v roki, je jasno, da bo poskrbel za smeh in zabavo, ob tem pa ustvaril sproščeno vzdušje. Kot voditelj je z veseljem sodeloval tudi pri celodnevnem dobrodelnem opernem maratonu Irene Yebuah Tiran, saj je šlo za dober namen – pomoč mladim nadarjenim glasbenikom in športnikom. p ...