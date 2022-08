Drugi vdor v parlamentv enem tednu Dnevnik Pristaši iraškega šiitskega klerika Moktade Al Sadra so v soboto drugič v enem tednu zasedli iraški parlament, tokrat pa ga očitno ne nameravajo zapustiti. Postavili so šotore in napovedali, da bodo vztrajali, dokler ne bodo izpolnjene njihove...

Oglasi