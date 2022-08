Prinašalci kolajn s kolajno premalo Dnevnik Nemci so iz letošnjega svetovnega prvenstva kajakašev in kanuistov na divjih vodah v slalomu v Augsburgu naredili spektakel, s katerim so obeležili polstoletni jubilej, ko je bilo tekmovanje v slalomu prvič del olimpijskih iger, ki jih je leta 1972...

