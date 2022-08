Leclerc ne razume: "To ni bila prava izbira. Katastrofa!" Sportal Charles Leclerc je v 31. krogu VN Madžarske prevzel vodstvo in bil na poti do četrte zmage v sezoni. Nato pa mu je ekipa z izbiro belih (trdih) gum pokvarila dirko. "Sem zelo zelo razočaran. S srednje trdimi gumami smo imeli zelo dober ritem in sredi dirke vse pod nadzorom. Nato pa smo šli na bele gume. Ne razumem, zakaj. Vsekakor pa to ni bila prava izbira. Zadnji del dirke je bil zame katastrofa."

