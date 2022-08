Luka Mesec službeno pot v New York izkoristil za dopust SiOL.net Minister za delo in koordinator stranke Levica Luka Mesec je službeno pot v New York izkoristil še za dopust, je poročal portal N1. Ministrstvo smo prosili za pojasnila o stroških Meščeve poti čez lužo. Objavili jih bomo takoj, ko jih prejmemo.

Sorodno

















Oglasi