Inflacija bo vztrajala še vsaj dva meseca 24ur.com Cene življenjskih potrebščin so se v mesecu juliju zvišale za 11 odstotkov, v juniju pa za 10,4 odstotkov. Glavni ekonomist na GZD Bojan Ivanc pravi, da bo inflacija vztrajala še vsaj dva meseca. Po podatkih Statističnega urada so se najbolj zvišale cene uvoženih proizvodov v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro.

