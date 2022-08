Will Smith se je opravičil za klofuto na oskarjih (VIDEO) Reporter Igralec Will Smith se je, štiri mesece po tem, ko je na podelitvi oskarjev s svojim dejanjem šokiral tamkajšnje občinstvo in gledalce po vsem svetu, komiku Chrisu Rocku opravičil za klofuto, ki mu jo je prisolil na prireditvi. Med drugim je povedal, da se

Sorodno







Oglasi