Nizek pretok rek lahko vodi v pogine ribjih vrst: 'Stanje je kritično' 24ur.com Suša, ki traja že več mesecev, vpliva tudi na rečne in potočne struge, ki postajajo vse bolj suhe. "Stanje v slovenskih vodah je kritično," opozarjajo na Ribiški zvezi Slovenije. Nizek pretok v povezavi s konstantno visoko temperaturo pomeni pregrevanje vode, zmanjšanje vsebnosti kisika v vodi, kar lahko vodi v pogine določenih ribjih vrst - v prvi vrsti so to salmonidne vrste kot so: postrv, lip...

