Piše: Sara Bertoncelj (Nova24tv.si) “Skrb ljudi, ki so sedaj na ministrstvu, vezana na avtocestno policijo oziroma na kadrovanje, je posledica njihove slabe vesti, ker v preteklih letih za to niso naredili nič,” je prepričan nekdanji notranji minister Aleš Hojs, ki je izpostavil, da so v njihovem mandatu povečali vpis na policijsko akademijo za skoraj 60 odstotkov. Hojs je očitke v reviziji ocenil ...