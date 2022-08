Število nezakonitih migrantov opazno višje kot lani #video SiOL.net Slovenska policija je v prvih sedmih mesecih obravnavala nekaj več kot 8.200 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. To je sicer kar 80-odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani, vendar Tomaž Pavček iz sektorja mejne policije poudarja, da gre za manj kot desetodstotno rast v primerjavi z enakima obdobjema v letih 2019 in 2020.

