Kot je za španski časnik El Mundo dejala Ursula von der Leyen, se moramo pri energetski krizi, natančneje pri situaciji s plinom, pripraviti na najhujši možni scenarij. “Ostati moramo enotni, saj je Moskva edina odgovorna za to energetsko krizo, in nihče drug. Glede na to, da je Rusija že delno ali popolnoma prekinila dobavo plina 12 državam članicam, se moramo vsi pripraviti na najhujše,” je poja ...