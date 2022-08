Nizkoten prizor s slovenske avtoceste: "Primitivno, egoistično in nevarno" SiOL.net Zavod Reševalni pas je na spletu delil posnetek, na katerem voznik osebnega vozila vozi za rešilnim vozilom na nujni vožnji. Nevarno početje voznika so posneli, poleg neupoštevanja varnostne razdalje in nevarnega početja pa so dodali, da gre za "primitivno, egoistično, nevarno in prepovedano početje".

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Tanja Fajon

Janez Janša

Robert Golob