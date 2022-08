Slovenski paviljon na lokaciji Expa 2020 v Dubaju za nadaljnjo promocijo slovenskega gospodarstva Lokalec.si Vlada Republike Slovenije je sklenila, da Slovenija ohrani svoj paviljon na lokaciji, na kateri je med 1. oktobrom 2021 in 31. marcem 2022 potekala svetovna razstava Expo 2020 Dubaj. Paviljon bo tako postal del svetovnega gospodarskega središča imenovanega District 2020 Dubaj, z namenom krepitve internacionalizacije slovenskega gospodarstva in promocije slovenskega turizma. Za podpis Izjave o name ...

